В США рассказали, к чему киевские власти готовят украинцев

Власти Киева готовят население к сдаче Артемовска (украинское название — Бахмут). К такому выводу пришли обозреватели The New York Times Мэтью Мпоук Бигг, Вивек Шанкар и Эндрю Крамер, передает РИА Новости.

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Они напомнили, что глава Украины Владимир Зеленский в феврале назвал Артемовск «крепостью» и заверил, что Киев ни в коем случае не откажется от него. Однако в последние дни украинские чиновники готовят общественность к его возможной сдаче российской стороне, говорится в публикации.

Военный аналитик и генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан указал, что армия РФ медленно, но верно берет Артемовск в кольцо, занимая позиции внутри города и вокруг него.

The New York Times также приводит мнение специалистов Института изучения войны. Они отметили, что Россия перекрывает в Артемовск дороги, по которым украинская армия получает припасы. Это также может заставить Киев принять решение о сдаче города российской стороне.