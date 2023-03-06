В США рассказали, к чему киевские власти готовят украинцев

Власти Киева готовят население к сдаче Артемовска (украинское название — Бахмут). К такому выводу пришли обозреватели The New York Times Мэтью Мпоук Бигг, Вивек Шанкар и Эндрю Крамер, передает РИА Новости.
Они напомнили, что глава Украины Владимир Зеленский в феврале назвал Артемовск «крепостью» и заверил, что Киев ни в коем случае не откажется от него. Однако в последние дни украинские чиновники готовят общественность к его возможной сдаче российской стороне, говорится в публикации.
Военный аналитик и генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан указал, что армия РФ медленно, но верно берет Артемовск в кольцо, занимая позиции внутри города и вокруг него.
The New York Times также приводит мнение специалистов Института изучения войны. Они отметили, что Россия перекрывает в Артемовск дороги, по которым украинская армия получает припасы. Это также может заставить Киев принять решение о сдаче города российской стороне.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцам группы практически удалось полностью окружить Артемовск. Один из членов подразделения заверил, что российская артиллерия ведет огонь по всем путям снабжения и отхода украинских солдат из города.