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21 минуту назад

Зеленский поручил усилить защиту энергообъектов Украины

RT на русском

Украинский президент Владимир Зеленский поручил усилить защиту энергообъектов страны.

Зеленский поручил усилить защиту энергообъектов Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«За полгода наши энергетики, правительство, службы безопасности и все, кто привлечён к выполнению соответствующих заданий, должны усилить защиту энергообъектов, восстановить инфраструктуру, которая была разрушена», — заявил он.

Зеленский отметил, что работы на этом направлении уже начались.

27 февраля сообщалось, что почти все районы Одессы и Одесской области остались без электричества из-за аварийного отключения высоковольтной линии в Одесской области.

Зеленский озвучил срок окончания конфликта на Украине

Позднее электросети были повреждены в Полтавской и Сумской областях Украины.

В мире,Владимир Зеленский,
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