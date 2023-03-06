В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
36 минут назад

TRT Haber: самолет вернулся в аэропорт Стамбула из-за отвратительного запаха дуриана

Российская Газетаиещё 5

Лайнер, принадлежащий компании Turkish Airlines, вернулся в аэропорт вылета из-за неприятного запаха на борту. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

TRT Haber: самолет вернулся в аэропорт Стамбула из-за отвратительного запаха дуриана
Фото: iStockiStock

В грузовом отсеке воздушного судна оказался экзотический фрукт дуриан, который описывают как "ад снаружи - рай внутри".

Ученые объяснили, что причиной крайне неприятного запаха (некоторые говорят, что так пахнет труп человека, когда разлагается) является сера: она при соединении с воздухом окисляется.

По данным агентства IHA, прервать пришлось рейс под номером 1855 (Стамбул-Барселона). Самолет вылетел из столицы Турции в 15:35, а в 16:45 совершил экстренную посадку в аэропорту вылета.

Экипаж, почувствовав неприятный запах, принял решение вернуться в Стамбул. Самолет в это время находился уже над Болгарией.

Пассажиров в Барселону доставил другой борт, пишет РИА Новости.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий