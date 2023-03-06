TRT Haber: самолет вернулся в аэропорт Стамбула из-за отвратительного запаха дуриана

Лайнер, принадлежащий компании Turkish Airlines, вернулся в аэропорт вылета из-за неприятного запаха на борту. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

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В грузовом отсеке воздушного судна оказался экзотический фрукт дуриан, который описывают как "ад снаружи - рай внутри".

Ученые объяснили, что причиной крайне неприятного запаха (некоторые говорят, что так пахнет труп человека, когда разлагается) является сера: она при соединении с воздухом окисляется.

По данным агентства IHA, прервать пришлось рейс под номером 1855 (Стамбул-Барселона). Самолет вылетел из столицы Турции в 15:35, а в 16:45 совершил экстренную посадку в аэропорту вылета.

Экипаж, почувствовав неприятный запах, принял решение вернуться в Стамбул. Самолет в это время находился уже над Болгарией.