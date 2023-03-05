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40 минут назад

На Украине в пятый раз за день объявили воздушную тревогу

Газета.Ru

В нескольких областях Украины в пятый раз за 5 марта объявлена воздушная тревога. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению граждан.

На Украине в пятый раз за день объявили воздушную тревогу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сирены в настоящее время звучат в Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольных киевским властям районах Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее сообщалось, что в нескольких областях Украины в четвертый раз за день объявили воздушную тревогу.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,СВО,Владимир Путин,
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