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46 минут назад

В США предрекли раздел Украины на две части

Вечерняя Москваиещё 7

Страны Запада допускают раздел Украины на две части ради прекращения конфликта. Об этом написал обозреватель National Review Ноа Ротман.

В США предрекли раздел Украины на две части
Фото: EPA/ТАССEPA/ТАСС

— Энтузиазм Запада в отношении украинского вопроса продолжит снижаться до тех пор, пока правительство Зеленского не поставят перед свершившимся фактом. В этот момент Украина будет буквально разделена, причем с одобрения ее так называемых сторонников, — сказал журналист.

Обозреватель усомнился в том, что Вооруженные силы Украины смогут выйти на границы страны 1991 года. Украинская армия слаба, а ЕС и США не готовы пожертвовать столько ресурсов ради «захвата» ей Донбасса и Крыма, цитирует Ротмана National Review.

В то же время Россия не готова уступать и метра новых территорий, подчеркивает он. Поэтому, по его мнению, кроме мирных переговоров в этой ситуации нет других вариантов.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад готов предоставить Украине гарантии безопасности после окончания нынешнего конфликта. В то же время союзники не против вступления Украины в ЕС после выполнения ряда необходимых требований, добавил он.

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В мире,Политика,Олаф Шольц,Сергей Маркелов,Джозеф Байден,ЕС,
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