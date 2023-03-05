"Нет доказательств": фон дер Ляйен о поставках Китаем оружия для РФ

Евросоюз пока не располагает доказательствами того, что Китай может поставлять оружие России. Об этом заявила в воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Пока у нас нет доказательств этому, но нужно каждый день следить за ситуацией", - сказала она.

Коснувшись возможности введения санкций против Пекина, если он будет оказывать военную помощь Москве, фон дер Ляйен отметила, что "это гипотетический вопрос, на который можно будет ответить только в том случае, если это станет реальностью".

Председатель ЕК в воскресенье в качестве почетного гостя приняла участие в выездном заседании правительства ФРГ, которое прошло в резиденции Мезеберг под Берлином.