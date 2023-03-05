Шольц предупредил Китай о последствиях поставок оружия России

Поставки оружия в Россию со стороны Китая могут повлечь соответствующие последствия для Пекина, заявил в интервью CNN канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Шольц пояснил, что Берлин неоднократно обращался к властям КНР с просьбой не поставлять России вооружения и военную технику.

По его словам, если в Китае не прислушаются к просьбам ФРГ и других стран, то это повлечет за собой последствия в виде санкций.

Вместе с тем, уточнил Шольц, западные лидеры ясно дали понять КНР, что поставки оружия Москве должны быть исключены из повестки.

На фоне этого канцлер выразил надежду, что «запрос будет успешным». Он добавил, что Германия следует отслеживать информацию по этой теме и соблюдать осторожность.