Нетаньяху отверг заявление Гросси о возможном ударе Израиля по Ирану

"Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси только что заявил в Тегеране, что [потенциальная] атака Израиля по иранским ядерным объектам идет против закона. Рафаэль Гросси - достойный господин, который заявил нечто недостойное. Против какого закона? Разрешено ли Ирану, который открыто призывает нас уничтожить, защищать разрушительные вооружения, которыми нас будут уничтожать? Разрешено ли нам защищать себя? Ясно, что нам это разрешено, и ясно, что мы будем это делать", - заявил израильский премьер, высказывания которого распространила его канцелярия.

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Как подчеркнул Нетаньяху, власти Израиля постоянно ведут совещания по этому поводу и готовы к действиям в отношении Ирана в любой момент. "Я говорю это, потому что ничто не удержит нас от того, чтобы защищать нашу страну и предотвращать попытки наших врагов уничтожить государство евреев", - указал он.

Израильский премьер также вспомнил в связи с этим об истории иудейского праздника Пурим, который будет отмечаться 6-7 марта. Он установлен в память об описанном в библейской книге Есфири спасении евреев, проживавших в Персии, от массового истребления, которое им уготовал один из придворных персидского царя Артаксеркса. "Сейчас у нас канун Пурима: 2 500 лет назад в Персии возник враг, который хотел уничтожить евреев. Они не смогли этого сделать тогда, не удастся им это и сегодня. Желаю всему народу Израиля счастливого Пурима", - заключил Нетаньяху.