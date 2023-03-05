Президент ЦАР заявил о внешнем вмешательстве в дела страны

Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что страна сталкивается с внешним вмешательством.

«ЦАР удалось добиться прогресса в вопросах безопасности и национального примирения, но его недостаточно из-за незаконного и несправедливого эмбарго на оружейные поставки», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, это представляет собой вмешательство извне и мешает правительству реализовать национальную программу по повышению обороноспособности.

Ранее демонстрация в поддержку России и её политики в мире прошла в Центрально-Африканской Республике.