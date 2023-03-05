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11 минут назад

В Венгрии сообщили о подготовке визита Орбана в Киев

ТАССиещё 1

Венгрия ведет подготовку визита премьер-министра Виктора Орбана в Киев и рассчитывает на диалог с Украиной. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью хорватскому телевидению N1, которое было записано во время его недавнего визита в Загреб и показано в воскресенье.

Стало известно о подготовке визита Орбана в Киев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Когда мы увидим, что все предварительные условия созданы, тогда визит состоится. Но сейчас мы находимся на стадии его технической подготовки", - уточнил Сийярто, опубликовавший запись интервью в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он напомнил, что венгерский премьер разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда тот присутствовал на саммите Евросоюза в Брюсселе 9 февраля. "Мы всегда готовы к диалогу [с Украиной]. Мы надеемся, что диалог будет иметь смысл", - добавил Сийярто.

Как сообщала ранее газета Népszava, во время краткой встречи на саммите ЕС Орбан и получил от Зеленского приглашение посетить Киев. В отличие от лидеров других стран он не был в столице Украины после начала Россией специальной военной операции. В ноябре прошлого года поездку туда совершила президент Венгрии Каталин Новак.

ЕС обвинили во вмешательстве в украинский конфликт

В то же время в ходе недавней встречи с журналистами глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш отметил, что визит Орбана в Киев будет зависеть от прогресса в восстановлении прав этнических венгров в Закарпатской области Украины. В Будапеште считают, что украинские власти притесняют венгерское меньшинство в Закарпатье, лишая его, в частности, возможности пользоваться родным языком и вести обучение на нем в местных школах.

В мире,Каталин Новак,Петер Сийярто,Владимир Зеленский,Виктор Орбан,ЕС,
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