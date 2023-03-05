Стало известно о подготовке визита Орбана в Киев

Венгрия ведет подготовку визита премьер-министра Виктора Орбана в Киев и рассчитывает на диалог с Украиной. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью хорватскому телевидению N1, которое было записано во время его недавнего визита в Загреб и показано в воскресенье.

"Когда мы увидим, что все предварительные условия созданы, тогда визит состоится. Но сейчас мы находимся на стадии его технической подготовки", - уточнил Сийярто, опубликовавший запись интервью в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он напомнил, что венгерский премьер разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда тот присутствовал на саммите Евросоюза в Брюсселе 9 февраля. "Мы всегда готовы к диалогу [с Украиной]. Мы надеемся, что диалог будет иметь смысл", - добавил Сийярто.

Как сообщала ранее газета Népszava, во время краткой встречи на саммите ЕС Орбан и получил от Зеленского приглашение посетить Киев. В отличие от лидеров других стран он не был в столице Украины после начала Россией специальной военной операции. В ноябре прошлого года поездку туда совершила президент Венгрии Каталин Новак.