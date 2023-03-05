Сеул анонсировал дипломатический прорыв в отношениях с Японией

Официальный представитель правительства Республики Корея (РК) заявил, что завтра, 6 марта, будут сообщены детали соглашения, достигнутого с Японией по вопросу о компенсациях корейским рабочим, которые были принудительно мобилизованы для деятельности на японских предприятиях в колониальной оккупации.

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Данная проблема уже долгое время была одним из главных препятствий на пути развития сотрудничества и сближения Сеула и Токио, регулярно провоцируя взаимный антагонизм. Судя по попавшим в прессу материалам, обе стороны пошли на уступки, хотя Япония так и не признала себя виновной и напрямую выплачивать компенсацию не будет.

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Главная задача для нынешнего правительства РК состоит в том, чтобы убедить собственный народ, что подобный компромисс приемлем и пора ставить точку в споре. Очевидно, что этому будут очень рады в Вашингтоне, так как это позволит в перспективе выстроить полноценный трехсторонний военный союз, от которого Сеул до сих пор отказывался, не желая сотрудничать с Токио.

Судя по всему, южнокорейско-японские переговоры, которые стартовали в мае прошлого года, практически сразу после прихода к власти в Южной Корее консерватора Юн Сок Ёля, принесли свои плоды. В последние несколько дней в местных и японских СМИ появилось значительное количество публикаций, в которых утверждалось, что Сеул и Токио вплотную приблизились к итоговому соглашению по одному из самых сложных вопросов двусторонних отношений - выплате компенсаций корейским рабочим, которых в годы колониальной оккупации заставляли работать на японских предприятиях.

Корейский полуостров с 1910 по 1945 гг. был оккупирован Японией и превращен в колонию. В 2018 г. верховный суд РК постановил, что японские корпорации, где работали корейцы, должны выплатить компенсации, в противном случае их имущество в Корее могли конфисковать. Данное решение встретило крайне негативную реакцию в Японии, где считают, что все вопросы по компенсации были решены еще в 1965 г. при заключении соответствующего договора и восстановлении дипотношений. Тогда Япония на уровне правительства выплатила Южной Корее значительные компенсации.

Однако по логике корейцев не был урегулирован вопрос с компенсациями на уровне частных лиц, кроме того, Япония как следует не извинилась за годы колониализма. В итоге в последние четыре года двусторонние отношения были сильно испорчены. Япония также ввела против РК торговые и технологические ограничения. Хотя Токио отрицал связь данных санкций с решением суда, было очевидно, что этот конфликт способствовал введению рестрикций.

Стоит учитывать, что в РК у власти с 2017 по май 2022 гг. находились демократы, которые обычно настроены в пользу налаживания связей с КНДР и весьма негативно относятся к японцам. Приход к власти консерватора Юн Сок Ёля многое поменял в подходе Сеула.

В правительстве РК в итоге подтвердили циркулировавшие в прессе сообщения, тем более что в СМИ стали чуть ли не цитировать текст соглашения, приводя самые мелкие подробности. Как было заявлено, договоренности достигнуты, и официальное сообщение по этому поводу будет сделано 6 марта. Скорее всего его будет зачитывать министр иностранных дел РК Пак Чин.

Если суммировать то, что попало в прессу со ссылкой на многочисленные источники в правительствах обеих стран, то был выбран путь взаимных уступок, где РК и Япония попытались сохранить свое лицо и пришли к такому соглашению, которое позволяет любой из сторон говорить, что "мы добились того, чего хотели".

Что касается непосредственно компенсаций корейским рабочим, то они получат деньги не от японских компаний, от фонда помощи пострадавшим от принудительного труда на японских предприятиях. Фонд при этом является государственным и будет создан при министерстве внутренних дел и безопасности РК. Деньги, которые пойдут на компенсации, перечислят не японцы, а корейские компании, которые получили от правительства РК существенные дотации в результате репараций от Токио по договору от 1965 г.

Как уже говорилось, тогда Япония на межправительственном уровне выплатила весьма серьезные деньги. В частности, именно на эти средства было создан сталелитейный комбинат POSCO, который сейчас входит в число крупнейших производителей стали мира и превратился в огромный холдинг. В POSCO, кстати, уже заявили, что "если им поступит запрос о взносе в фонд, то они его положительно рассмотрят".

Но дело тут не в деньгах, а в скорее в принципе. Общая сумма компенсаций, которую требуют корейцы со всеми процентами и прочими начислениями, сейчас составляет 4 млрд вон (около 3,3 млн долл.), а количество истцов - 15 человек - в первую очередь это наследники рабочих, которые трудились на предприятиях Японии. Безусловно, что Южная Корея с учетом размеров ее экономики легко нашла бы такие деньги, но тут дело принципа, чтобы заставить японцев "платить по долгам прошлого".

Однако, учитывая, что в Фонд взносы будут делать только корейские компании, то возникает вопрос, а что будут делать японцы? Как стало известно, японским компаниям будет "не запрещено" также участвовать в этом фонде, но никто не будет обязывать. Вместе с тем, РК и Япония одновременно создадут другую структуру - совместный Молодежный фонд будущего, и вот для него, как ожидается, основное финансирование уже пойдет от японских компаний. Эти деньги пойдут на поддержку двухстороннего сотрудничества и различные проекты, ориентированные на корейскую молодежь. В частности, именно из него собираются выделять корейцам стипендии и дотации на учебу в Японии.

По вопросу извинений, насколько известно, ничего нового премьер-министр Японии не скажет и никак извиняться не будет, но в текст его заявления и в соглашение будут включены слова о том, что Япония уважает, поддерживает и намерена соблюдать все предыдущие заявления по этому поводу. Тут имеются в виду высказывания японских премьер-министров в 1995 и 1998 гг., когда они признали ошибки в годы Второй мировой войны и выразили сожаление.

В итоге мы получаем, что, с точки зрения японцев, они никак не отошли от своих принципиальных позиций. Японские корпорации компенсации корейцам не платят, виновными себя не считают, а деньги вносят в фонд, который будет расходоваться на благое, но "постороннее" дело - помощь студентам и развитие двусторонних проектов. Прямые же компенсации будут платить сами корейские компании. Новых извинений со стороны официального Токио также не будет, а повторят лишь то, что было сказано ранее.

Если же следовать логике правительства РК, то они заставили так или иначе японцев и заплатить, и вспомнить те пассажи, где шла речь о своих ошибках и выражено сожаление.

Судя по реакции Токио, такой компромисс правительство Страны восходящего солнца устраивает. Еще некоторое время назад Япония отказывалась говорить на тему возможного приглашения президента РК Юн Сок Ёля на саммит G7, который пройдет в мае в Хиросиме. Однако буквально два дня назад, когда, если верить японским СМИ, основные договоренности были согласованы, в прессу попали данные о том, что Юн станет "специальным гостем премьер-министра Японии на саммите G7", а Токио согласился на возобновление практики "шаттловых саммитов", когда лидеры двух стран регулярно встречаются как минимум раз в год.

Для Южной Кореи все выглядит несколько сложнее. Правительство консерватора Юна с самого начала было настроено на нормализацию отношений с Японией, считая, что Корея от конфликта очень многое теряет. Потому именно южнокорейцы были инициаторами контактов, а Юн и его министры неоднократно подвергались критике за то, что слишком "бегают за японцами", идя на разные мелкие уступки. Вместе с тем, политические и исторические разногласия действительно сильно мешали взаимодействию бизнесменов, хотя точек соприкосновения у двух стран хватает.

Кроме того, за примирение РК и Японии активно выступали и выступают США, которые вот уже который год пытаются создать в регионе аналог НАТО в форме трехстороннего военного союза США-РК-Япония. США поддерживает союзнические отношения как с Сеулом, так и Токио, что на территории РК, что в Японии есть огромные базы США, но при этом Южная Корея и Япония отказывались полноценно взаимодействовать друг с другом напрямую в обороне даже несмотря на фактор "северокорейской угрозы".

Это сильно расстраивало Вашингтон, которому склоки в стане союзников подчас сильно мешали проводить свою линию в регион. При этом, как правило, чаще инициатором споров и отказов участвовать в совместных трехсторонних учениях были южнокорейцы. Но, как видно, все изменилось с приходом к власти в РК консерватора Юн Сок Ёля. По крайней мере сейчас южнокорейские военные уже на "шарахаются" от коллег из Японии, а совместные маневры проводятся практически каждый месяц,

С другой стороны, можно ожидать, что договоренности, даже если их заключат, встретит с недовольством значительная часть населения Южной Кореи. Судя по утечкам в СМИ, японцы так и намерены считать себя виновными и не будут извиняться. Это в Корее понравится далеко не всем. Задачей Юна и его правительства будет убедить народ в том, что пора перестать цепляться за прошлое и за слова, а надо вместе с Японией "строить светлое будущее". Вопрос в том, согласны ли с этим сами корейцы.

Можно ожидать, что оппозиция в лице демократов РК будет жестко критиковать соглашения. Четыре дня назад 1 марта отмечалась 114-я годовщина восстания в Корее за независимость против японской оккупации. Президент РК Юн Сок Ёль в ходе своей речи ни слова ни сказал о злодеяниях Японии, не стал требовать извинений, отметив, что Страна восходящего солнца "из агрессора превратилась в нашего партнера". Это в Корее понравилось далеко не всем, были обвинения и в предательстве национальных интересов. Очевидно, что такое же скорее всего мы услышим и завтра со стороны противников примирения с Японией.

Отметим, что в 2015 г. консервативный президент РК Пак Кын Хе также попыталась договориться с японцами и заключила договор о компенсациях жертвам "сексуального рабства". Это встретило жесткую критику, для Пак все в итоге закончилось импичментом, и то соглашение с Токио сильно повлияло на общее негативное отношение к ней среди корейского общества. Демократы же затем в одностороннем порядке разорвали этого договор.

Корейцам придется решать, что им важнее - требовать извинений и прямых компенсаций, идя до конца на принцип, или, как призывает правительство РК, "смотреть в будущее" и учесть потенциальную экономическую, политическую и даже военную выгоду от нормализации и сближения с Японией. Южнокорейская сторона, если верить деталям циркулирующих в СМИ договоренностей, пошла на большие уступки и компромисс в своем стремлении помириться с японцами, теперь слово за корейским обществом - принять это или отказаться.