ЕС обвинили во вмешательстве в украинский конфликт

Многие государства, входящие в ЕС и НАТО, направили Киеву крупные пакеты военной помощи, рассказал спикер парламента Венгрии Ласло Кевер в интервью венгерскому телеканалу HirTV. Он добавил, что общая стоимость вооружений и военной техники составила порядка $60 млрд.

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Кевер подчеркнул, что страны Евросоюза направили оружие на крупную сумму государству, которое является стороной военного конфликта.

По его оценке, это сделало их участниками противостояния, при том, что военные этих стран не принимают прямого участия в боевых действиях.

Напомним, что высокопоставленные чиновники Венгрии неоднократно комментировали поставки вооружений и военной техники украинским военным.