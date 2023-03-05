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42 минуты назад

В Венгрии обвинили ЕС во вмешательстве в украинский конфликт

Илья Родин

Многие государства, входящие в ЕС и НАТО, направили Киеву крупные пакеты военной помощи, рассказал спикер парламента Венгрии Ласло Кевер в интервью венгерскому телеканалу HirTV. Он добавил, что общая стоимость вооружений и военной техники составила порядка $60 млрд.

ЕС обвинили во вмешательстве в украинский конфликт
Фото: ТАССТАСС

Кевер подчеркнул, что страны Евросоюза направили оружие на крупную сумму государству, которое является стороной военного конфликта.

По его оценке, это сделало их участниками противостояния, при том, что военные этих стран не принимают прямого участия в боевых действиях.

Напомним, что высокопоставленные чиновники Венгрии неоднократно комментировали поставки вооружений и военной техники украинским военным.

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По их мнению, многие европейские страны балансируют на грани прямого вступления в конфликт. Они отмечали, что косвенно эти государства уже участвуют, так как поставляют ВСУ все более мощное оружие.

В мире,СВО,Ласло Кевер,НАТО,ЕС,
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