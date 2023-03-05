В центре Афин проходит массовая акция протеста из-за катастрофы с участием пассажирского и товарного поездов, в результате которой погибли 57 человек. У здания национального парламента собралось не менее 10 тысяч человек, передает агентство AFP. Организаторами мероприятия выступили сотрудники железнодорожной отрасли, студенты, члены профсоюзов и общественных организаций.

Люди принесли с собой транспаранты, на которых были написаны призывы к властям провести объективное расследование аварии. В память о погибших активисты запустили в воздух черные шары. Из разных концов то и дело звучали политические лозунги.

"Долой правительство Мицотакиса", - кричали митингующие.

Другие говорили, что не позволят забыть страшную трагедию.

К площади Синтагма в центре столицы были стянуты силы правопорядка. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против анархистов, которые также в этот день вышли на улицы. В стражей порядка полетели камни и бутылки с зажигательной смесью.

Лобовое столкновение пассажирского поезда с товарным составом произошло в ночь на 1 марта недалеко от города Лариса. В результате ЧП три вагона с людьми сошли с рельсов, начался пожар. Многие тогда не смогли выбраться из огня и сгорели заживо. Впоследствии идентифицировать жертв трагедии смогли только после взятия образцов ДНК у их родственников.

Официальные власти утверждают, что причиной катастрофы стала человеческая ошибка. Начальник станции взят под стражу, с ним работают следователи. Ожидается, что мужчина получит внушительный тюремный срок.

Вместе с тем граждане страны понимают, что проблема носит более масштабный характер. Недостатки на железной дороге существовали в течение многих лет. Правительство попросту не занималось их устранением. В связи с этим митингующие требуют провести объективное расследование и найти настоящих виновников происшествия.