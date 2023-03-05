Новая коллекция Louis Vuitton вызвала гнев украинских пользователей

Французский бренд Louis Vuitton разместил в соцсетях промо своей новой коллекции. Публикации вызвали гнев украинских пользователей - они усмотрели в них пропаганду России и ДНР, пишет «Комсомольская правда».

Кроме того, резкую реакцию у комментаторов вызвала использованная в коллекции латинская буква «V». По мнению пользователей, применение этого символа означает то, что бренд якобы поддерживает спецоперацию.

Напомним, что известный бренд является французским. Флаг Франции, также как флаги России и Сербии, включает в себя белую, синюю и красные полосы.

Буква «V» во Франции не несет никакого политического оттенка или значения. А в контексте модной коллекции этого бренда она является частью логотипа.