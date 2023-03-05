Новая коллекция Louis Vuitton вызвала гнев украинских пользователей

Французский бренд Louis Vuitton разместил в соцсетях промо своей новой коллекции. Публикации вызвали гнев украинских пользователей - они усмотрели в них пропаганду России и ДНР, пишет «Комсомольская правда».
Кроме того, резкую реакцию у комментаторов вызвала использованная в коллекции латинская буква «V». По мнению пользователей, применение этого символа означает то, что бренд якобы поддерживает спецоперацию.
Напомним, что известный бренд является французским. Флаг Франции, также как флаги России и Сербии, включает в себя белую, синюю и красные полосы.
Буква «V» во Франции не несет никакого политического оттенка или значения. А в контексте модной коллекции этого бренда она является частью логотипа.
Ранее певица Клава Кока рассказала, что продавцы бутика Louis Vuitton категорически отказались ее обслуживать. Они обосновали это тем, что руководство компании в рамках санкций запретило продавать вещи премиум-сегмента россиянам.