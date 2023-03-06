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53 минуты назад

Пашинян назвал терроризмом убийство азербайджанскими силами трех полицейских в Карабахе

ТАССиещё 3

ЕРЕВАН, 6 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что действия азербайджанских военнослужащих, в результате которых в Нагорном Карабахе накануне погибли трое полицейских, стали актом терроризма. Об этом в понедельник по итогам его встречи с французским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Брисем Рекфеем сообщила пресс-служба кабинета министров республики.

Пашинян обвинил Азербайджан в терроризме
Фото: ТАССТАСС

"Премьер-министр обратил внимание французского сопредседателя на факт совершения 5 марта азербайджанскими вооруженными силами в Нагорном Карабахе диверсионного акта, в результате которого трое сотрудников паспортно-визового управления МВД Нагорного Карабаха погибли, один ранен. Пашинян подчеркнул, что действия азербайджанской диверсионной группы нельзя квалифицировать иначе, как терроризм, и добавил, что параллельно с действиями, направленными на блокирование Лачинского коридора и создание гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе в течение почти трех месяцев, Азербайджан продолжает терроризировать армянское населения Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС) для достижения конечной цели - этнической чистки", - говорится в сообщении.

Одновременно премьер-министр добавил, что в существующих условиях направление международной группы по установлению фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах становится жизненной необходимостью.

Как в воскресенье сообщали армянские ведомства, три сотрудника полиции непризнанной Нагорно-Карабахской республики погибли и еще один ранен в результате обстрела дежурной машины паспортно-визового отдела диверсионной группой азербайджанских военных.

В мире,Никол Пашинян,
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