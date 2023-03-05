Трамп заявил, что США сейчас не являются свободной страной

«Гроза кончилась. Гроза закончится, и они знают это, и Америка снова станет свободной страной. Сейчас мы не свободная страна. У нас нет свободы прессы, у нас нет свободы ничего. В 2016 я сказал:» я ваш голос». И сегодня я стал им. Я ваш воин. Я ваша справедливость. Я за тех, кто был обижен и предан: Я ваше возмездие. Я ваше возмездие!» — заявил политик в ходе выступления перед сторонниками в Гейлорде в Форт-Вашингтоне, штат Мэриленд.