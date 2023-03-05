В Польше сожгли машину скорой помощи, предназначавшуюся Украине

В Радлуве (Польша) сгорела машина скорой помощи, которую планировали отправить на Украину. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на польские СМИ.

Фото: кадр из видео кадр из видео

Отмечается, что ЧП произошло в пятницу, 3 марта. На муниципальной стоянке загорелись две машины.

Специалисты экстренных служб, прибывшие по вызову, успели спасти одну из них, вторая сгорела полностью.

Уточняется, что средства на покупку скорых собрал региональный фонд «Сила будущего». Предполагалось, что они будут отправлены в Харьков в ближайшие дни.

В общей сложности, в пакет гуманитарной помощи должны были войти шесть скорых и четыре пикапа с медоборудованием.

Полиция по горячим следам задержала 35-летнего мужчину.