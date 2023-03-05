В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
1 час назад

В Польше сожгли машину скорой помощи, предназначавшуюся Украине

Илья Родин

В Радлуве (Польша) сгорела машина скорой помощи, которую планировали отправить на Украину. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на польские СМИ.

В Польше сожгли машину скорой помощи, предназначавшуюся Украине
Фото: кадр из видеокадр из видео

Отмечается, что ЧП произошло в пятницу, 3 марта. На муниципальной стоянке загорелись две машины.

Специалисты экстренных служб, прибывшие по вызову, успели спасти одну из них, вторая сгорела полностью.

Уточняется, что средства на покупку скорых собрал региональный фонд «Сила будущего». Предполагалось, что они будут отправлены в Харьков в ближайшие дни.

В общей сложности, в пакет гуманитарной помощи должны были войти шесть скорых и четыре пикапа с медоборудованием.

Полиция по горячим следам задержала 35-летнего мужчину.

В настоящее время проводятся следственные действия. Мотивы подозреваемого пока остаются неизвестными.

В мире,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий