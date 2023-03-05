На коронацию Карла III пригласили принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри, занимающий пятую строчку в очереди британского престолонаследия, и его жена Меган Маркл получили приглашения на коронацию Карла III. Об этом в воскресенье сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на представителя герцога и герцогини Сассекских.

По его данным, Гарри "недавно получил электронное письмо из офиса Его Величества относительно коронации". При этом представитель заявил, что решение о том, будут ли герцог и герцогиня Сассекские присутствовать на церемонии, в настоящий момент не разглашается.

Ранее газета The Sun писала, что присутствие младшего сына Карла III Гарри во время коронации не будет обязательным, так как братьям и детям короля больше не надо будет присягать на верность монарху, преклоняя колени. Этот элемент церемониала будет сохранен лишь для принца Уэльского Уильяма, который является наследником престола.