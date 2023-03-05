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1 час назад

Times: на коронацию Карла III пригласили принца Гарри и Меган Маркл

ТАССиещё 5

Принц Гарри, занимающий пятую строчку в очереди британского престолонаследия, и его жена Меган Маркл получили приглашения на коронацию Карла III. Об этом в воскресенье сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на представителя герцога и герцогини Сассекских.

На коронацию Карла III пригласили принца Гарри и Меган Маркл
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его данным, Гарри "недавно получил электронное письмо из офиса Его Величества относительно коронации". При этом представитель заявил, что решение о том, будут ли герцог и герцогиня Сассекские присутствовать на церемонии, в настоящий момент не разглашается.

Ранее газета The Sun писала, что присутствие младшего сына Карла III Гарри во время коронации не будет обязательным, так как братьям и детям короля больше не надо будет присягать на верность монарху, преклоняя колени. Этот элемент церемониала будет сохранен лишь для принца Уэльского Уильяма, который является наследником престола.

В январе 2020 года принц Гарри и его жена приняли решение отказаться от роли старших членов британской королевской семьи. Они потеряли возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. Супруги переехали в США, приобрели дом в Санта-Барбаре (штат Калифорния), где воспитывают сына Арчи и дочь Лилибет Диану. Перестав получать бюджетные средства, которые полагались супругам как ведущим активную общественную деятельность членам королевской семьи, они заключили контракты о продюсировании и создании аудио- и видеоконтента с сервисом потокового аудио Spotify и Netflix.

В мире,принц Гарри,Netflix,
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