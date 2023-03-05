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31 минуту назад

В Швейцарии заявили, что США намерены ослабить Россию конфликтом на Украине

Газета.Ruиещё 3

Соединенные Штаты хотят ослабить Россию, поддерживая Киев в конфликте на Украине. Такое мнение высказал в интервью изданию Mysl Polska член Нацсовета Швейцарии Роджер Кеппель.

В Швейцарии заявили, что США намерены ослабить Россию конфликтом на Украине
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его мнению, Вашингтон придерживается внешнеполитической тактики «времен холодной войны», которая направлена на ослабление России.

«В интересах американской сверхдержавной политики поддержать Украину в военном отношении, приблизить ее к НАТО и таким образом ослабить или оказать давление на Россию», — заявил он.

По мнению Кеппеля, Геополитическая стратегия «сопровождается материальной заинтересованностью США», так как Вашингтон «зарабатывает на этой войне огромные деньги».

«Это означает, что, помимо воюющих наций, больше всего в этом конфликте проиграла Европа», — отметил он.

При этом член Нацсовета Швейцарии подчеркнул, что санкции не сломили Россию. Он заявил, что не верит, что РФ можно победить на поле боя.

«Поэтому, на мой взгляд, не может быть другого решения, кроме мира. При заключении мира необходимо учитывать и интересы безопасности России», — заявил он.

Кеппель добавил, что «американцы совершили большую ошибку, проигнорировав аспекты безопасности России после окончания холодной войны».

В мире,НАТО,
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