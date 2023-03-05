Президент Грузии Зурабишвили отправилась с визитом в США

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отправилась с визитом в Нью-Йорк, где примет участие в 67-й сессии Комиссии ООН по положению женщин. Как сообщает «Новости – Грузия», она проведет встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом.

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Запланировано, что Зурабишвили выступит в Школе государственного управления Джона Кеннеди, встретится с членами Гарвардского клуба в Нью-Йорке и представителями грузинской диаспоры в США.