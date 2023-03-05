Стало известно о давлении Байдена на страны Прибалтики из-за русофобии

Президент США Джо Байден надавил на лидеров стран Прибалтики из-за их частых призывов нанести России поражение и русофобии, которая может негативно сказаться на дипломатических попытках закончить конфликт на Украине. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).