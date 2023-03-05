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34 минуты назад

Стало известно о давлении Байдена на страны Прибалтики из-за русофобии

Lenta.ru

Президент США Джо Байден надавил на лидеров стран Прибалтики из-за их частых призывов нанести России поражение и русофобии, которая может негативно сказаться на дипломатических попытках закончить конфликт на Украине. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Стало известно о давлении Байдена на страны Прибалтики из-за русофобии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В кулуарах недавнего визита Байдена в Варшаву президент США оказал давление на лидеров стран Прибалтики в связи с их частыми призывами к поражению России на Украине», — говорится в публикации.

Также сообщается, что восточноевропейские члены НАТО опасаются того, что Запад склонит Украину к переговорам вместо продолжения военных действий.

В мире,Джозеф Байден,НАТО,
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