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45 минут назад

Турция заявила о желании продлить зерновую сделку как минимум на шесть месяцев

ТАСС

Турция хотела бы продлить зерновую сделку как минимум еще на шесть месяцев. Об этом заявил в воскресенье ТАСС депутат Великого национального собрания Турции (однопалатный парламент), глава Партии обновления Озтюрк Йылмаз.

Турция заявила о желании продлить зерновую сделку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Турция, конечно, хотела бы продлить зерновую сделку, потому что в настоящее время во многих регионах мира есть потребность в сельскохозяйственной продукции. Турция хочет продлить ее как минимум еще на шесть месяцев", - подчеркнул турецкий парламентарий.

Договоренности об экспорте продовольствия с Украины были заключены 22 июля прошлого года в Стамбуле на 120 дней. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного. Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН Совместный координационный центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации. Кроме того, был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства всемирной организации по снятию различных ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. В ноябре зерновая сделка была продлена еще на 120 дней, срок ее действия истекает 18 марта.

В мире,Парламент Турции,ООН,
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