В пяти областях Украины снова объявили воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги снова звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях Украины, пишет РИА «Новости».

Кроме того, граждан призывали спуститься в укрытия в населенных пунктах, расположенных в подконтрольных Киеву частях Запорожья и Херсонской области.

Уточняется, что воздушная тревога была объявлена в регионах с небольшим интервалом, сигналы включились с 10.30 до 10.37 мск.

Ранее воздушная тревога была объявлена в промежутке с 9.15 по 9.17 мск.

Власти оповестили население о возможности удара в 9 областях в общей сложности. В том числе, в Сумской и Черкасской. Через некоторое время тревога была отменена.