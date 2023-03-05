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1 час назад

В пяти областях Украины снова объявили воздушную тревогу

Илья Родин

Сирены воздушной тревоги снова звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях Украины, пишет РИА «Новости».

В пяти областях Украины снова объявили воздушную тревогу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кроме того, граждан призывали спуститься в укрытия в населенных пунктах, расположенных в подконтрольных Киеву частях Запорожья и Херсонской области.

Уточняется, что воздушная тревога была объявлена в регионах с небольшим интервалом, сигналы включились с 10.30 до 10.37 мск.

Ранее воздушная тревога была объявлена в промежутке с 9.15 по 9.17 мск.

Власти оповестили население о возможности удара в 9 областях в общей сложности. В том числе, в Сумской и Черкасской. Через некоторое время тревога была отменена.

Отмечается, что данных о разрушениях и взрывах от региональных властей пока не поступало.

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