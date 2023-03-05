Назван союзник США, который засматривается на Китай

США являются давним конкурентом Китая, но в последние годы Пекин смог превзойти западные страны во многих областях. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В статье отмечается, что Австралия была партнером КНР на протяжении многих лет.

Авторитетный аналитический центр Австралийского института стратегической политики (ASPI) считает, что Китай опережает Соединенные Штаты практически во всех ключевых технологических областях.

В аналитическом центре уверены, что у Китайской Народной Республики есть прочная основа для того, чтобы в будущем стать самой технологически и научно развитой страной, что делает сотрудничество с КНР более выгодным и эффективным.

Отмечается, что в Австралии погрузились в технологические разработки Соединенных Штатов, но в это же время смотрят в сторону Азии, оценивая потенциальные возможности.