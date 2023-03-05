В Корее выступили с предложениями по урегулированию отношений с Японией

Южная Корея в понедельник, 6 марта, представит предложение по урегулированию исторического спора с Японией о компенсации принудительного труда корейцев в ходе Второй мировой войны. Об этом сообщает японское издание Kyodo.

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По данным источников издания, в Сеуле рассматривают возможность выплаты компенсаций через южнокорейский фонд с государственным участием вместо того, чтобы требовать от двух японских компаний компенсаций за насильственную эксплуатацию в соответствии с решениями корейского суда от 2018 года. В Японии признавать решение суда отказались, сославшись на то, что все последствия милитаристской политики были урегулированы соглашением 1965 года.

В качестве дружественного жеста правительство Японии выразит раскаяние за последствия военной агрессии Японии в Азии, принесет извинения рабочим и снимет ограничения на экспорт ряда технологий в Южную Корею. Японские компании смогут вносить пожертвования в корейский фонд.