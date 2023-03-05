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21 минуту назад

В США расследуют связь между гибелью китов и ветряной энергетикой

Российская Газета

Власти США привлекли ученых к всестороннему изучению причин, по которым киты выбрасываются на берег. Волна массовой гибели китов наблюдается на восточном побережье США с начала декабря прошлого года. По данным национального управления океанических и атмосферных исследований, погибло уже 25 животных. В последний раз мертвое млекопитающее обнаружили в штате Нью-Джерси в минувший четверг.

В США расследуют связь между гибелью китов и ветряной энергетикой
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

На исследования выделено 26 миллионов долларов. По требованию штата Нью-Джерси проекты финансируются компаниями по строительству морских ветряных электростанций Orsted и Atlantic Shores. По словам чиновников, аналогичные исследования проводятся в штатах от Мэна до Южной Каролины.

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Производители ветряных электростанций Vineyard Wind и Ørsted со своей стороны заявили, что они уделяют особое внимание безопасности морской фауны. Однако именно именно предотвращению и минимизации вреда китам и другим морским обитателям во время строительства и эксплуатации морских ветряных электростанций эксперты должны будут уделить повышенное внимание, сообщает Fortune.

В Нью-Джерси собираются разместить на дне океана прослушивающие устройства для регистрации присутствия китов и других морских млекопитающих. Также запустят подводный глайдер, оснащенный датчиками, которые могут слышать общение китов. В программу также входит отслеживание перемещения различных видов рыб.

Об исследованиях было объявлено задолго до того, как гибель китов приобрела политизированный характер. Противники ветряных электростанций связывают гибели китов со строительством турбин у берегов Нью-Джерси и Нью-Йорка. Однако три федеральных научных агентства - Национальное управление океанических и атмосферных исследований, Бюро по управлению энергией океана и Комиссия по морским млекопитающим - утверждают, что нет никаких доказательств, связывающих деятельность морских ветряных электростанций с гибелью китов.

Федеральное правительство изучает случаи гибели млекопитающих с 2016 года. Тогда был зафиксирован "необычный случай гибели" горбатых китов. С тех пор 186 животных погибли.

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