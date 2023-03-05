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45 минут назад

TAS: в США даже не обсуждают причастность Байдена к взрывам на «Северных потоках»

FBM.ru

Статья американского журналиста-расследователя Сеймура Херша о причастности Вашингтона к взрывам на «Северных потоках» выглядит правдоподобно, но, почему-то, СМИ США не обсуждают данную тему, видимо, не хотят знать правду, передает «Лента.ру» со ссылкой на журнал The American Spectator (TAS).

СМИ: США не обсуждают причастность Байдена к взрывам на «Северных потоках»
Фото: fbm.rufbm.ru

По данным материала, если бы Германия одобрила «Северный поток – 2», то поступление дешевого российского газа в ФРГ и Западную Европу сразу же выросло бы в 2 раза.

«По понятным причинам многие политики и эксперты рассматривали это как серьезный потенциальный источник доходов для России и как потенциальную зияющую дыру в любых экономических санкциях, которые Запад мог бы ввести против Москвы в связи с ее действиями на Украине», — пишет автор статьи.

Статья Херша, по данным TAS, основывается на информации анонимных источников. Но, если вспомнить обещания действующего американского лидера Джо Байдена, который говорил, что обязательно положит конец российскому газопроводу, то материал журналиста выглядит весьма правдоподобно.

Но в TAS назвали весьма тревожным сигналом то, что американские СМИ совсем не освещают статью Херша и не обнародуют официальные расследований. По всей видимости, указывает автор материала, никто не заинтересован в том, чтобы выяснить, сделал ли режим Байдена важный шаг к прямому открытому конфликту с Россией.

Обозреватель уверен, что СМИ попросту замалчивают правду о причастности Белого дома к взрывам «Северных потоков».

В мире,Происшествия,Сеймур Херш,Джозеф Байден,
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