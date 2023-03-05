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Политик Габбард из США сорвала овации, обвинив Байдена в развязывании ядерной войны

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден подтолкнул американский народ и весь мир к пропасти ядерной войны. Такое мнение высказала бывшая член палаты представителей Конгресса Тулси Габбард.

Политик Габбард из США сорвала овации, обвинив Байдена в развязывании ядерной войны
© whitehouse

— Когда я стою здесь перед вами, я больше не демократка. Потому что я не могла с чистой совестью оставаться в партии, контролируемой кликой разжигателей войны, которую возглавляет сама королева разжигателей войны Хиллари Клинтон и представляет Джо Байден, — заявила она, сорвав аплодисменты, на ежегодном съезде американских консерваторов в столичном округе Колумбия.

По ее словам, самая серьезная экзистенциальная угроза заключается в том, что американский лидер подтолкнул свой народ и весь мир к «пропасти ядерной войны, развязав новую холодную войну и рискуя начать третью мировую».

— Эти вещи выходят за рамки простых расхождений во мнениях или разных взглядов на тот или иной вопрос. Партия, которая управляет Белым домом, натравливает госслужбы безопасности и федеральные агентства против политических оппонентов и тех из нас, кто осмеливается бросить им вызов, тех, кто говорит правду и здравый смысл об их радикальной повестке, — цитирует Габбард РИА Новости.

Популярность президента России Владимира Путина в США растет, и граждане Америки хотели бы такого лидера для своей страны. Об этом сообщила обозреватель издания American Thinker Лора Веллингтон.

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