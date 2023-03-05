Политик Габбард из США сорвала овации, обвинив Байдена в развязывании ядерной войны

— Эти вещи выходят за рамки простых расхождений во мнениях или разных взглядов на тот или иной вопрос. Партия, которая управляет Белым домом, натравливает госслужбы безопасности и федеральные агентства против политических оппонентов и тех из нас, кто осмеливается бросить им вызов, тех, кто говорит правду и здравый смысл об их радикальной повестке, — цитирует Габбард РИА Новости.