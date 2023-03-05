Китай заявил о необходимости проведения политики по национальной безопасности

В Китае заявили о необходимости проводить политику по обеспечению национальной безопасности так, чтобы быть готовыми к наихудшему сценарию. Об этом сообщается в докладе правительства, который опубликован на открытии 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва, передает ТАСС.

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«Необходимо упрочить основу для обеспечения национальной безопасности и стабильности в обществе, с помощью новой архитектуры безопасности обеспечить новую архитектуру развития», — сказано в документе.

Уточняется, что Пекину необходимо быть готовым к любому, даже самому худшему сценарию и вместе с тем заниматься решением как поверхностных, так и глубинных проблем.

5 марта сообщалось, что Китай в 2023 году собирается увеличить оборонный бюджет до 1,553 трлн юаней (около $224,85 млрд).

Также стало известно, что власти КНР намереваются в этом году ускорить программу модернизации китайской Народно-освободительной армии и усилить боевую подготовку войск.