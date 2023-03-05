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1 час назад

В Китае заявили о необходимости быть готовыми к наихудшему сценарию ради нацбезопасности

Газета.Ruиещё 1

В Китае заявили о необходимости проводить политику по обеспечению национальной безопасности так, чтобы быть готовыми к наихудшему сценарию. Об этом сообщается в докладе правительства, который опубликован на открытии 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва, передает ТАСС.

Китай заявил о необходимости проведения политики по национальной безопасности
Фото: газета.ругазета.ру

«Необходимо упрочить основу для обеспечения национальной безопасности и стабильности в обществе, с помощью новой архитектуры безопасности обеспечить новую архитектуру развития», — сказано в документе.

Уточняется, что Пекину необходимо быть готовым к любому, даже самому худшему сценарию и вместе с тем заниматься решением как поверхностных, так и глубинных проблем.

5 марта сообщалось, что Китай в 2023 году собирается увеличить оборонный бюджет до 1,553 трлн юаней (около $224,85 млрд).

Также стало известно, что власти КНР намереваются в этом году ускорить программу модернизации китайской Народно-освободительной армии и усилить боевую подготовку войск.

Накануне официальный представитель первой сессии 14-го созыва китайского законодательного органа ВСНП Ван Чао заявлял, что наращивание военного бюджета Китая связано с необходимостью отвечать на сложные вызовы безопасности и выполнять обязательства крупной страны.

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