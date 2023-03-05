В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
33 минуты назад

Трамп: Талибы* продали американское вооружение России и Китаю

Елена Прошина

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп на ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии заявил, что радикальное движение «Талибан»* (признано террористической организацией, запрещено в России) продает оставленные в Афганистане вооружения Соединенных Штатов, сообщает ТАСС.

Трамп назвал продавцов американского вооружения России и Китаю
Фото: ТАССТАСС

По словам бывшего президента, речь идет, в том числе о вертолетах Apache. Трамп утверждает, что вооружение продано России и Китаю. Он сослался на данные, согласно которым, «Талибан» занимает второе место в мире по продажам вооружений.

Политик считает, что переданные Пекину и Москве Apache будут разобраны и скопированы. Отмечается, что после вывода американских сил из Афганистана там осталось около 700 тысяч единиц стрелкового оружия и 70 тысяч единиц американской техники.

Также трамп заявил, что в случае своего избрания прекратит конфликт вокруг Украины за одни сутки. Политик отказался сообщить, в чем именно состоит его план, так как раскрытие деталей не позволит ему реализовать задуманное и положить конец конфликту.

В мире,Дональд Трамп,Республиканская партия США,Талибан,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий