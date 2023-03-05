Трамп назвал продавцов американского вооружения России и Китаю

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп на ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии заявил, что радикальное движение «Талибан»* (признано террористической организацией, запрещено в России) продает оставленные в Афганистане вооружения Соединенных Штатов, сообщает ТАСС.
По словам бывшего президента, речь идет, в том числе о вертолетах Apache. Трамп утверждает, что вооружение продано России и Китаю. Он сослался на данные, согласно которым, «Талибан» занимает второе место в мире по продажам вооружений.
Политик считает, что переданные Пекину и Москве Apache будут разобраны и скопированы. Отмечается, что после вывода американских сил из Афганистана там осталось около 700 тысяч единиц стрелкового оружия и 70 тысяч единиц американской техники.
Также трамп заявил, что в случае своего избрания прекратит конфликт вокруг Украины за одни сутки. Политик отказался сообщить, в чем именно состоит его план, так как раскрытие деталей не позволит ему реализовать задуманное и положить конец конфликту.