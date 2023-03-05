Трамп назвал продавцов американского вооружения России и Китаю

Фото: ТАСС ТАСС

По словам бывшего президента, речь идет, в том числе о вертолетах Apache. Трамп утверждает, что вооружение продано России и Китаю. Он сослался на данные, согласно которым, «Талибан» занимает второе место в мире по продажам вооружений.

Политик считает, что переданные Пекину и Москве Apache будут разобраны и скопированы. Отмечается, что после вывода американских сил из Афганистана там осталось около 700 тысяч единиц стрелкового оружия и 70 тысяч единиц американской техники.