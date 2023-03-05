СМИ: протестующие в Тель-Авиве пытались перекрыть шоссе

В результате массового протеста оппозиции правоохранительные органы Израиля задержали четырех человек, сообщает ТАСС.

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Акция состоялась вечером 4 марта возле комплекса правительственных зданий в Тель-Авиве. После демонстрации местные жители направились к находящемуся рядом шоссе Аялон. Протестующим удалось прорваться через полицейское оцепление и выйти на трассу, где они устроили стихийный митинг, блокировав транспортное сообщение.

Для разгона собравшихся правоохранительные органы были вынуждены применить водометы. После этого дорога была разблокирована для движения транспорта.

На очередной митинг в городе собрались около 140 тысяч человек, которые выступают против предложенной правительством судебной реформы. Всего в Израиле в субботу на улицы вышли около 400 тысяч граждан.