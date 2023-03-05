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22 минуты назад

Фон дер Ляйен посоветовали утопиться после требования к России

Елена Прошина

Главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен необходимо ответить за свое заявление о «российской агрессии», сообщает РИА Новости со ссылкой на слова британской журналистки и комика Эби Робертс.

Фон дер Ляйен посоветовали утопиться после требования к России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она предложила политику утопиться в море, назвав ее «глобалистической ведьмой».

Глава Еврокомиссии заявила о том, что «гордится принятием соглашения о создании международного центра судебного преследования». Отмечается, что он направлен на осуждение Москвы за специальную военную операцию на Украине.

Ранее в Европейском союзе заявляли о необходимости созданий международного «спецтрибунала» по Украине. Как считают в Министерстве иностранных дел РФ, в Евросоюзе хотят прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине. По данным внешнеполитического ведомства, юрисдикции над Россией у «спецтрибунала» не будет.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российские власти отвергают обвинения Украины в военных преступлениях на территории бывшей советской республики.

В мире,Дмитрий Песков,МИД России,Еврокомиссия,ЕС,
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