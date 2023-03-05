Трамп пообещал решить конфликт на Украине в течение суток

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп на ежегодном съезде консерваторов в столичном округе Колумбия заявил, что в случае своего переизбрания на пост президента сможет урегулировать конфликт вокруг Украины, сообщает РИА Новости.

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По его словам, это не составит для него никакого труда. По времени разрешение ситуации займет около суток, считает Трамп. Политик отказался сообщить, в чем именно состоит его план, и что именно он будет предпринимать, так как раскрытие деталей не позволит ему реализовать задуманное и положить конец конфликту.

Трамп считает, что необходимо быть президентом, чтобы осуществить план - нужны офис и полномочия. Он также высказал уверенность в том, что конфликта между Москвой и Киевом никогда бы не случилось, если бы он руководил Соединенными Штатами.