Трамп пообещал решить конфликт на Украине в течение суток

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп на ежегодном съезде консерваторов в столичном округе Колумбия заявил, что в случае своего переизбрания на пост президента сможет урегулировать конфликт вокруг Украины, сообщает РИА Новости.
По его словам, это не составит для него никакого труда. По времени разрешение ситуации займет около суток, считает Трамп. Политик отказался сообщить, в чем именно состоит его план, и что именно он будет предпринимать, так как раскрытие деталей не позволит ему реализовать задуманное и положить конец конфликту.
Трамп считает, что необходимо быть президентом, чтобы осуществить план - нужны офис и полномочия. Он также высказал уверенность в том, что конфликта между Москвой и Киевом никогда бы не случилось, если бы он руководил Соединенными Штатами.
Ранее экс-президент заявил, что в случае переизбрания на пост главы государства намерен сразу же связаться с президентом РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским для разрешения украинского конфликта. Он указал, что сможет «разрешить этот вопрос».