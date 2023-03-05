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21 минуту назад

КНДР потребовала немедленного прекращения военных учений США и Южной Кореи

Елена Прошина

В ООН должны потребовать срочного прекращения совместных военных учений Вашингтона и Сеула, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя глава Министерства иностранных дел Северной Кореи по делам международных организаций Ким Сон Гена.

КНДР потребовала немедленного прекращения военных учений США и Южной Кореи
Фото: ТАССТАСС

По его словам, маневры усиливают напряженность на корейском полуострове. Замглвы также призвал международное сообщество призвать США и Южную Корею прекратить свои провокационные высказывания. Дипломат считает, что военные учения накаляют обстановку и повышают уровень конфронтации.

Ранее Ким Сон Ген выразил протест из-за призыва генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша к КНДР воздержаться от провокаций на Корейском полуострове, и обвинил главу международной организации в игнорировании действий Вашингтона и Сеула. Замглавы подчеркнул, что Пхеньян неоднократно советовал Гутеррешу сохранять справедливость и беспристрастность.

Ранее в КНДР заявили, что визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Южную Корею и Японию обостряет обстановку в регионе.

В мире,Антониу Гутерреш,Йенс Столтенберг,НАТО,ООН,
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