КНДР потребовала немедленного прекращения военных учений США и Южной Кореи

В ООН должны потребовать срочного прекращения совместных военных учений Вашингтона и Сеула, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя глава Министерства иностранных дел Северной Кореи по делам международных организаций Ким Сон Гена.
По его словам, маневры усиливают напряженность на корейском полуострове. Замглвы также призвал международное сообщество призвать США и Южную Корею прекратить свои провокационные высказывания. Дипломат считает, что военные учения накаляют обстановку и повышают уровень конфронтации.
Ранее Ким Сон Ген выразил протест из-за призыва генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша к КНДР воздержаться от провокаций на Корейском полуострове, и обвинил главу международной организации в игнорировании действий Вашингтона и Сеула. Замглавы подчеркнул, что Пхеньян неоднократно советовал Гутеррешу сохранять справедливость и беспристрастность.
Ранее в КНДР заявили, что визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Южную Корею и Японию обостряет обстановку в регионе.