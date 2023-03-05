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1 час назад

В США заявили о росте популярности Путина среди американцев

Lenta.ruиещё 2

Российский президент Владимир Путин набирает популярность среди американцев, которые видят в нем сильного политика, заботящегося о стране и народе, пишет журнал The American Thinker (AT).

В США заявили о росте популярности Путина среди американцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам автора, это можно считать полным провалом администрации американского лидера Джо Байдена. Журналист уточнил, что раньше популярность Путина среди жителей США была связана с его здоровым образом жизни — в социальных сетях они делились фотографиями, где политик, к примеру, запечатлен во время занятий спортом или катаний на лошади без рубашки.

Издание уточнило, что сейчас американцы публикуют совсем другие снимки и рейтинг Путина в США растет. «Однако истинной причиной метаморфозы стало то недоверие, которое возникло между президентом Байденом и его администрацией с одной стороны и американским народом с другой», — заявил журнал. Журналист отметил, что многим разочарованным гражданам хочется видеть на месте главы государства такого лидера, как Путин.

Автор уверен, что американцы завидуют России. «Они начинают завидовать стране, являющейся их заклятым врагом, потому что ее лидер кажется им исключительным и преданным интересам своего народа. Это служит свидетельством высокой исторической оценки действий Путина, а также доказательством полнейшего провала администрации Байдена», — подчеркнул он.

В феврале во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщили, что уровень доверия россиян к Путину вырос и превысил 79 процентов.

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,ВЦИОМ,
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