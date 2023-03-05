В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
41 минуту назад

Профессор Оксфорда Франкопан заявил, что конфликт на Украине ускорил сближение РФ с КНР

ТК «Звезда»иещё 2

Специальная военная операция России на Украине обнажила глобальные проблемы мироустройства, в том числе падение влияния коллективного Запада, и привела к еще большему сближению Москвы и Пекина.

Профессор Оксфорда: Конфликт на Украине ускорил сближение РФ с КНР
Фото: Минобороны РоссииМинобороны России

Писатель и профессор глобальной истории Оксфордского университета Питер Франкопан в статье «Выигрывает ли Путин?» на страницах британского еженедельника «Спектейтор» проанализировал процессы, происходящие в мире на фоне СВО.

Видео дня

Эксперт считает, что энергетический кризис в Европе, рост цент на энергоносители, и особенно, на сжиженный природный газ, ударили по простым потребителям и спровоцировали кризис в таких странах, как Бангладеш и Пакистан. При этом крупнейшие британские, американские и французские игроки на нефтяном рынке: BP, Shell, Exxon, Chevron и Total Energies закончили 20232 год с прибылью в 200 млрд долларов, а члены ОПЕК заработали на экспорте нефти около 850 млрд долларов.

«Конфликт стал моментом одного из крупнейших перераспределений богатства в истории, позволив странам с большими запасами энергоресурсов получить сверхприбыли, что в свою очередь ускорило изменение мирового порядка. Это создало почву для волнений и политической нестабильности, а также усилило чувство неприязни к Западу в мире», - приводит ТАСС слова эксперта.

Неадекватная реакция западных стран на украинский кризис и введение против России экономических санкций ускорили сближение Москвы и Пекина. По мнению ученого, Россию и Китай объединяет «общий акцент на важность стабильности и распространяемое ими представление о том, что именно Запад деструктивен, непредсказуем и нестабилен».

На фоне СВО стало еще более очевидно, что мир перестал быть однополярным, и американское могущество стало мифом. Эксперт напомнил, что еще во время пандемии COVID-19 России и Китай упрочили свое положение в мире за счет «вакцинной дипломатии», особенно в странах Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Тогда как западные страны «погорели» на стремлении заработать на вакцинах, наборах для экспресс-тестов и патентах на свои разработки.

Отвечая на вопрос, заданный в названии статьи, Франкопан пишет что западные страны просчитались с санкциями и Россия «в войне на истощение выглядит фаворитом».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения Москвы и Пекина имеют неисчерпаемый потенциал.

В мире,Санкции,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Exxon Mobil,Total,Shell,ОПЕК,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий