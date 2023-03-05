В Пекине открылась сессия высшего законодательного органа Китая

Первая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент страны) 14-го созыва открылась в воскресенье в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина. Трансляцию мероприятия ведет Центральное телевидение Китая.

Фото: ТАСС ТАСС

Церемония открытия началась в 09:00 по местному времени (04:00 мск). Сессия завершится 13 марта.

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Среди традиционных пунктов повестки - заслушивание и обсуждение доклада премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна о работе правительства и исполнении центрального и местного бюджетов в 2022 году, отчетов о работе Постоянного комитета ВСНП, Верховной народной прокуратуры и Верховного народного суда республики. Законодатели рассмотрят доклад о выполнении плана социально-экономического развития за прошедший период, наметят ключевые направления в развитии страны и примут бюджет на 2023 год.

Кроме того, парламентарии рассмотрят проект реформы Госсовета КНР, а также проект поправки в закон о законодательном праве.

Накануне в Пекине открылась первая сессия высшего совещательного органа КНР - Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) 14-го созыва. Сессиям ВК НПКСК и ВСНП этого года уделяется особое внимание, так как они проходят после состоявшегося в октябре 2022 года XX съезда Коммунистической партии Китая (КПК). Кроме того, в ходе сессий будут произведены перестановки в высшем руководстве страны.