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1 час назад

В Пекине открылась сессия высшего законодательного органа Китая

ТАССиещё 2

Первая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент страны) 14-го созыва открылась в воскресенье в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина. Трансляцию мероприятия ведет Центральное телевидение Китая.

В Пекине открылась сессия высшего законодательного органа Китая
Фото: ТАССТАСС

Церемония открытия началась в 09:00 по местному времени (04:00 мск). Сессия завершится 13 марта.

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Среди традиционных пунктов повестки - заслушивание и обсуждение доклада премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна о работе правительства и исполнении центрального и местного бюджетов в 2022 году, отчетов о работе Постоянного комитета ВСНП, Верховной народной прокуратуры и Верховного народного суда республики. Законодатели рассмотрят доклад о выполнении плана социально-экономического развития за прошедший период, наметят ключевые направления в развитии страны и примут бюджет на 2023 год.

Кроме того, парламентарии рассмотрят проект реформы Госсовета КНР, а также проект поправки в закон о законодательном праве.

Накануне в Пекине открылась первая сессия высшего совещательного органа КНР - Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) 14-го созыва. Сессиям ВК НПКСК и ВСНП этого года уделяется особое внимание, так как они проходят после состоявшегося в октябре 2022 года XX съезда Коммунистической партии Китая (КПК). Кроме того, в ходе сессий будут произведены перестановки в высшем руководстве страны.

Ожидается, что председатель КНР Си Цзиньпин, которому в июне исполнится 70 лет, будет переизбран на третий пятилетний срок. Это стало возможным после внесения поправок в Конституцию КНР в 2018 году: теперь одно и то же лицо может занимать пост главы государства неограниченное число раз. По итогам сессий также будет избран вице-председатель КНР, утверждена кандидатура на пост главы правительства - премьера Госсовета КНР, избраны председатели ВК НПКСК и постоянного комитета ВСНП. Делегаты утвердят кандидатуры вице-премьеров, членов Госсовета, министров, председателя Народного банка Китая (центробанк), руководителей Центрального военного совета КНР, Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры.

В мире,Цзиньпин Си,Госсовет КНР,
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