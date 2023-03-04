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52 минуты назад

В Минэнерго Украины заявили о профиците мощности после окончания отопительного сезона

Газета.Ru

Глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна, несмотря на разрушения энергообъектов, заканчивает отопительный сезон с профицитом мощности и с достаточными запасами газа и угля. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

В Минэнерго Украины заявили о профиците мощности после окончания отопительного сезона
Фото: DepositphotosDepositphotos

"Коллапса не случилось", - указал министр.

Галущенко отметил, что по состоянию на 3 февраля запасы угля на складах тепловых электростанций составляют 1160 тыс. тонн, что на 375 тыс. тонн превышает показатели прошлого года, а запасы природного газа в подземных хранилищах Украины составляют 9,7 млрд кубических метров.

По его словам, уже 21 день подряд в энергосистеме республики обеспечивается баланс спроса и предложения без ограничений потребителей. Это достигнуто благодаря досрочному завершению ремонтов на энергоблоках атомных электростанций (АЭС) и своевременного восстановления ряда энергоблоков тепловой генерации, заключил он.

Ранее Галущенко заявил, что отключений энергии на Украине больше не планируется при условии отсутствия новых ударов по инфраструктуре.

В мире,Герман Галущенко,
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