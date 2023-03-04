Лукашенко и Си Цзиньпин договорились о новых встречах

Белорусский президент Александр Лукашенко и председатель Китая Си Цзиньпин договорились о новых встречах, заявил посол Белоруссии в Пекине Юрий Сенько в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

По его словам, Лукашенко пригласил китайскую делегацию в Минск. «Так и КНР в лице председателя пригласила нашего президента в ближайшее время посещать Китай», — добавил он. Сенько уверен, что встречи на высшем уровне продолжатся и будут результативными.

«Мы как суверенное независимое государство выстраиваем отношения с КНР в интересах наших двух стран, не в угоду кому-то, не против кого-то», — подчеркнул он.