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1 час назад

Лукашенко и Си Цзиньпин договорились о новых встречах

Lenta.ru

Белорусский президент Александр Лукашенко и председатель Китая Си Цзиньпин договорились о новых встречах, заявил посол Белоруссии в Пекине Юрий Сенько в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Лукашенко и Си Цзиньпин договорились о новых встречах
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА НовостиПресс-служба МИД РФ / РИА Новости

По его словам, Лукашенко пригласил китайскую делегацию в Минск. «Так и КНР в лице председателя пригласила нашего президента в ближайшее время посещать Китай», — добавил он. Сенько уверен, что встречи на высшем уровне продолжатся и будут результативными.

«Мы как суверенное независимое государство выстраиваем отношения с КНР в интересах наших двух стран, не в угоду кому-то, не против кого-то», — подчеркнул он.

Лукашенко во время визита в Пекин заявил, что Минск поддерживает инициативы Китая в области международной безопасности. Белорусский лидер отметил, что встреча с его китайским коллегой проходит в непростое время, требующее ответственных политических решений, которые не допустят скатывания к глобальному противостоянию, поскольку в последнем не будет победителей.

В мире,Александр Лукашенко,Цзиньпин Си,
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