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39 минут назад

МАГАТЭ «разрешило» Ирану не объяснять причины обогащения урана до 60 процентов

Lenta.ru

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал, что Ирану разрешено не давать организации объяснений касательно причин обогащения урана до 60 процентов. Однако он подчеркнул, что при этом МАГАТЭ должно быть допущено к осуществлению проверок на иранских ядерных объектах, сообщает ТАСС.

МАГАТЭ «разрешило» Ирану не объяснять причины обогащения урана до 60 процентов
Фото: Georges Schne / Globallookpress.comGeorges Schne / Globallookpress.com

«Они не должны объяснять мне, почему им нужно обогащение до 60 процентов», — заявил Гросси.

Он добавил, что, несмотря на это, организации должна быть предоставлена возможность проверять деятельность ядерных объектов для того, чтобы убедиться в том, что реальный уровень обогащения урана соответствует тому, о котором заявляет Тегеран.

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Ранее стало известно, что Иран на высоком уровне гарантировал готовность сотрудничать с МАГАТЭ по оставшимся проблемам ядерной программы страны. Исламская республика согласилась позволить специалистам агентства проводить проверки на своих объектах, а также вести регулярный мониторинг.

В мире,Рафаэль Гросси,МАГАТЭ,
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