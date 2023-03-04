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36 минут назад

Премьер Латвии Кариньш назвал поставки Украине боевых самолетов вопросом времени

Газета.Ruиещё 4

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что поставки Украине Западом боевых самолетов являются вопросом времени. Об этом он заявил в интервью Spiegel.

Премьер Латвии назвал поставки Киеву боевых самолетов вопросом времени
Фото: Nicolas Maeterlinck/Global Look PressNicolas Maeterlinck/Global Look Press

"Поставка боевых самолетов - это всего лишь вопрос времени. Я не понимаю, почему Запад не должен поставлять истребители", - сказал латвийский премьер.

Он отметил, что если у Киева существует необходимость в боевых самолетах, то он должен их получить. По его словам, Латвия бы передала Украине танки и самолеты, если бы они у нее были.

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Также он добавил, что Украина должна стать членом Евросоюза при выполнении всех условий вступления.

Ранее Кариньш заявлял, что поддерживает курс Украины на евроатлантическую интеграцию. По его словам, Киев должен двигаться в сторону не только вступления в Евросоюз, но и в военный блок НАТО.

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