Премьер Латвии назвал поставки Киеву боевых самолетов вопросом времени

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что поставки Украине Западом боевых самолетов являются вопросом времени. Об этом он заявил в интервью Spiegel.

Фото: Nicolas Maeterlinck/Global Look Press Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

"Поставка боевых самолетов - это всего лишь вопрос времени. Я не понимаю, почему Запад не должен поставлять истребители", - сказал латвийский премьер.

Он отметил, что если у Киева существует необходимость в боевых самолетах, то он должен их получить. По его словам, Латвия бы передала Украине танки и самолеты, если бы они у нее были.

Также он добавил, что Украина должна стать членом Евросоюза при выполнении всех условий вступления.