В Болгарии осквернили памятник российскому дипломату Игнатьеву

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова на фоне осквернения вандалами памятника российскому дипломату Николаю Игнатьеву, подписавшему Сан-Стефанский мирный договор, призвала болгарские власти принять меры по недопущению осквернения монументов общей истории. Об этом она сообщила ТАСС.

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"Возмущены очередным проявлением кощунственного вандализма. Подчеркиваем, что выражение гражданской позиции путем войны с памятниками — удел слабых", - сказала Митрофанова.

Она отметила, что Игнатьев подписал 145 лет назад Сан-Стефанский договор, который освободил Болгарию от османского рабства и вернул страну на политическую карту мира спустя 500 лет.

Изначально об инциденте российское посольство в Болгарии рассказало на своей странице в соцсетях.