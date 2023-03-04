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53 минуты назад

Вандалы в Болгарии осквернили памятник российскому дипломату Игнатьеву

Газета.Ru

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова на фоне осквернения вандалами памятника российскому дипломату Николаю Игнатьеву, подписавшему Сан-Стефанский мирный договор, призвала болгарские власти принять меры по недопущению осквернения монументов общей истории. Об этом она сообщила ТАСС.

В Болгарии осквернили памятник российскому дипломату Игнатьеву
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

"Возмущены очередным проявлением кощунственного вандализма. Подчеркиваем, что выражение гражданской позиции путем войны с памятниками — удел слабых", - сказала Митрофанова.

Она отметила, что Игнатьев подписал 145 лет назад Сан-Стефанский договор, который освободил Болгарию от османского рабства и вернул страну на политическую карту мира спустя 500 лет.

Изначально об инциденте российское посольство в Болгарии рассказало на своей странице в соцсетях.

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Ранее вандалы осквернили в Харькове памятник Воинам-освободителям, обмазав монумент красной и черной краской и нарисовав на нем символику националистического полка "Азов". Отмечается, что неизвестные закрасили серп и молот на монументе у памятника Воинам-освободителям в Харькове на углу проспекта Науки и улицы 23 августа.

В мире,Происшествия,Элеонора Митрофанова,Николай Игнатьев,Украинское военизированное националистическое объединение "Азов",
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