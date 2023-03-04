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53 минуты назад

Лукашенко назвал путь завершения конфликта на Украине

Lenta.ruиещё 1

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине завершится мирным путем. Об этом он рассказал в интервью китайскому телеканалу CGTN, которое опубликовано на YouTube.

Лукашенко назвал путь завершения конфликта на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Поэтому надо воспользовать этот момент, чтобы прекратить (…) этот конфликт. Все равно любая война заканчивается миром, и эта тоже закончится миром. (…) Путь один — мир», — заявил белорусский лидер об украинском кризисе.

По его словам, ранее Запад и США подтолкнули Украину к тому, чтобы не вести никаких переговоров. Лукашенко напомнил, что Россия с первого дня предложила переговорный процесс. Кроме того, Белоруссия была участником этого, добавил политик.

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Ранее Лукашенко заявил, что у Киева нет другого пути, кроме как заключить мирный договор сейчас и без предварительных условий. Президент Белоруссии призвал власти страны смотреть за интересами собственного народа и делать все, чтобы не допустить дальнейшей гибели украинцев. Также он рассказал о сложившемся в настоящее время уникальном моменте для завершения конфликта на Украине.

В мире,СВО,Александр Лукашенко,
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