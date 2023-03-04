Экс-разведчик США заявил о последовательной позиции Путина по Украине

«Запад снабжает Украину оружием НАТОНАТО, которое угрожает россиянам, поэтому Путин как глава страны будет защищать людей и не позволит, чтобы это оружие находилось рядом с границей (...). Он не блефует, если он что-то говорит, то он это делает», — заявил бывший военный.