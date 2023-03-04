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18 минут назад

Экс-разведчик США заявил о последовательной позиции Путина по Украине

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин всегда проявлял последовательную позицию по Украине. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Экс-разведчик США заявил о последовательной позиции Путина по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам экс-разведчика, Путин всегда говорил о том, что не допустит появления западного оружия у границ России.

«Запад снабжает Украину оружием НАТОНАТО, которое угрожает россиянам, поэтому Путин как глава страны будет защищать людей и не позволит, чтобы это оружие находилось рядом с границей (...). Он не блефует, если он что-то говорит, то он это делает», — заявил бывший военный.

Скотт Риттер придерживается пророссийской точки зрения в оценке конфликта на Украине и положительно оценивает действия российских военных. Ранее он также предрекал восстание украинских военных против своего руководства, предупреждал Украину о скорой потере новых территорий и прогнозировал полную капитуляцию Киева.

В мире,Скотт Риттер,Владимир Путин,НАТО,
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