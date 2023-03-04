Отсутствие громких заявлений по итогам встречи Шольца и Байдена объяснили

«Стороны продолжают демонстрировать упорство, единство и принципиальный общий подход в деле поддержки Украины. Наверное, никаких новых заявлений официального характера они не делали, потому что их нет. Они много раз в разных форматах и на разных встречах выступали и говорили, что их поддержка Украины будет продолжаться и будет занимать столько времени, сколько это необходимо, а также они будут исходить из потребностей Украины в противостоянии с Россией», — объяснил политолог.