Северная Корея обвинила Южную Корею и США в пересечении «опасной черты»

Южная Корея, Япония и США пересекли «опасную черту», заявили в Пхеньяне. Об этом пишет Reuters со ссылкой на пресс-службу МИД КНДР.

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Во внешнеполитическом ведомстве КНДР пояснили, что действия США несут угрозу региональной безопасности.

По оценке дипломатов, полуостров в результате военной экспансии Соединенных Штатов и их региональных союзников постепенно превращается «в крупнейшую в мире пороховую бочку».

Уточняется, что приведенное Reuters заявление не было опубликовано на сайте МИД Северной Кореи.