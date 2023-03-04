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1 час назад

Северная Корея обвинила Южную Корею и США в пересечении «опасной черты»

Елена Прошина

Южная Корея, Япония и США пересекли «опасную черту», заявили в Пхеньяне. Об этом пишет Reuters со ссылкой на пресс-службу МИД КНДР.

Северная Корея обвинила Южную Корею и США в пересечении «опасной черты»
Фото: unsplash.comunsplash.com

Во внешнеполитическом ведомстве КНДР пояснили, что действия США несут угрозу региональной безопасности.

По оценке дипломатов, полуостров в результате военной экспансии Соединенных Штатов и их региональных союзников постепенно превращается «в крупнейшую в мире пороховую бочку».

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Уточняется, что приведенное Reuters заявление не было опубликовано на сайте МИД Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что южнокорейские военные впервые за шесть лет назвали Пхеньян «врагом» в ежегодном докладе.

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