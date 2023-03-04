В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
47 минут назад

Глава МАГАТЭ назвал недопустимыми угрозы США и Израиля бомбить ядерные объекты Ирана

Газета.Ru

Глава МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) Рафаэль Гросси назвал недопустимыми угрозы США и Израиля нанести удары по военным объектам Ирана. Заявление было сделано международным чиновником в эфире иранского телеканала Press TV в ходе визита Гросси в Тегеран.

Глава МАГАТЭ назвал недопустимыми угрозы США и Израиля в адрес Ирана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Любое нападение на ядерный объект незаконно», — подчеркнул Гросси.

Ранее сообщалось, что Гросси призвал Тегеран к сотрудничеству с агентством во имя мира.

«МАГАТЭ рассчитывает на сотрудничество с Ираном для того, чтобы успокоить страны мира и получить от Тегерана гарантии в отношении его ядерной программы», — заявил чиновник 3 марта.

В ходе визита в Иран Гросси заявил, что в настоящее время МАГАТЭ проводит инспекцию на иранской территории.

В ООН заявили, что не могут проверить данные об обогащении Ираном урана до 84%

Визит Гросси в Иран стал четвертым с декабря 2019 года, когда он заступил на пост главы МАГАТЭ. 6 марта состоится заседание Совета управляющих МАГАТЭ.

В мире,Рафаэль Гросси,МАГАТЭ,ООН,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий