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28 минут назад

Бывшую украинскую эскортницу наградили медалью за содействие разведке

Lenta.ru

Украинскую экс-эскортницу Ксюшу Манекен (настоящее имя — Оксана Волощук) наградили медалью «За содействие военной разведке Украины» ІІ степени. Об этом сообщает «24 канал».

Бывшую украинскую эскортницу наградили медалью за содействие разведке
Фото:  Fotolia / vladimirfloyd Fotolia / vladimirfloyd

Волощук опубликовала в своем блоге фотографию, на которой она запечатлена с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком. Кроме нее, на встрече также присутствовали и другие украинские блогеры.

Фото Волощук сопроводила ироничным напоминанием о своей работе в эскорте и заранее ответила критикам.

«Комик стал президентом, "эскортница" получила орден, а вы, такие правильные, не получили [ничего]», — написала она.

Позже снимок с подписью был удален из блога Манекен. Она также не уточнила, за какие именно заслуги ей была вручена медаль Главного управления разведки Украины.

В своих интервью Волощук подробно рассказывала, как попала в эскортный бизнес. Она признавалась, что не хотела работать официанткой, но сильно нуждалась в деньгах. Также она отмечала, что избегала интимной связи с клиентами.

Ранее сообщалось, что российские силовики обнаружили данные девушек, работающих на Службу внешней разведки Украины. Эскортницы не только служили информаторами, но и выполняли особые поручения, а также диверсии.

В мире,Михаил Подоляк,
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