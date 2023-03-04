Бывшую украинскую эскортницу наградили медалью за содействие разведке

Украинскую экс-эскортницу Ксюшу Манекен (настоящее имя — Оксана Волощук) наградили медалью «За содействие военной разведке Украины» ІІ степени. Об этом сообщает «24 канал».

Фото: Fotolia / vladimirfloyd Fotolia / vladimirfloyd

Волощук опубликовала в своем блоге фотографию, на которой она запечатлена с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком. Кроме нее, на встрече также присутствовали и другие украинские блогеры.

Фото Волощук сопроводила ироничным напоминанием о своей работе в эскорте и заранее ответила критикам.

«Комик стал президентом, "эскортница" получила орден, а вы, такие правильные, не получили [ничего]», — написала она.

Позже снимок с подписью был удален из блога Манекен. Она также не уточнила, за какие именно заслуги ей была вручена медаль Главного управления разведки Украины.

В своих интервью Волощук подробно рассказывала, как попала в эскортный бизнес. Она признавалась, что не хотела работать официанткой, но сильно нуждалась в деньгах. Также она отмечала, что избегала интимной связи с клиентами.