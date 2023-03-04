Молдавия массово отменила авиарейсы из-за нехватки самолетов

Самолеты перестали летать в Молдавию, отменены практически все рейсы, пассажиров просят смотреть за изменениями. Об этом сообщает молдавская авиакомпания Air Moldova.

Фото:

Авиакомпания сообщает, что переносятся рейсы на ближайшие воскресенье и понедельник,5 и 6 марта.

Такая мера связана с нехваткой самолетов: два воздушных судна в данный момент недоступны, а третье находится на плановом техобслуживании.

Также 5 марта отменены перелеты во Франкфурт-на-Майне, Дюссельдорф, Стамбул, Рим, Болонью, Дублин и Тбилиси, а 6 марта – в Милан, Франкфурт-на-Майне, Тель-Авив и Варшаву. Накануне компания также отменила вылеты в некоторые европейские города.

Пассажиров призывают следить за возможными изменениями в графике перелетов.