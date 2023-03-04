NYT: второй приезд генерала ВСУ Сырского в Артемовск говорит о сложной ситуации в городе

Второй приезд командующего восточной группировкой ВСУ, генерала Александра Сырского в Артемовск (украинское название Бахмут) говорит о сложной ситуации в боевых действиях, пишет The New York Times.

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По данным газеты, украинские генералы отмечают, что они немного оттеснили российские войска, уменьшив угрозу артиллерийского огня на главной дороге, ведущей из города на юго-запад.

Они добавили, что хотят удержаться в городе как можно дольше, даже если они в конечном итоге не смогут удержать город, отмечает издание.

Ранее бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что получил приказ покинуть Артемовск, где, по его словам, он проходил службу оператором ударных беспилотных авиационных комплексов.