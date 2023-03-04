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45 минут назад

NYT: второй приезд генерала ВСУ Сырского в Артемовск говорит о сложной ситуации в городе

Газета.Ruиещё 1

Второй приезд командующего восточной группировкой ВСУ, генерала Александра Сырского в Артемовск (украинское название Бахмут) говорит о сложной ситуации в боевых действиях, пишет The New York Times.

NYT: второй приезд генерала ВСУ Сырского в Артемовск говорит о сложной ситуации в городе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным газеты, украинские генералы отмечают, что они немного оттеснили российские войска, уменьшив угрозу артиллерийского огня на главной дороге, ведущей из города на юго-запад.

Они добавили, что хотят удержаться в городе как можно дольше, даже если они в конечном итоге не смогут удержать город, отмечает издание.

Ранее бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что получил приказ покинуть Артемовск, где, по его словам, он проходил службу оператором ударных беспилотных авиационных комплексов.

По его словам, он находился в составе подразделения, дислоцированного на Артемовском направлении «110 дней и ночей», потом его перевели на другое направление. Он отметил, что выполнение обоих приказов постоянно мониторят для доклада в офис президента Украины Владимира Зеленского.

В мире,Александр Сырский,Владимир Зеленский,Юрий Луценко,
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